Un atterraggio non autorizzato con l’elicottero sulle piste da sci del Maniva Ski, nel Bresciano, ha sollevato questioni sulla sicurezza e sulla regolamentazione del volo. L’imprenditore Giorgio Bortolo Oliva rischia la sospensione della licenza di volo a seguito dell’incidente avvenuto sabato 13 dicembre.

© Ilgiorno.it - Atterra con l’elicottero sulle piste da sci nel Bresciano, possibile sospensione della licenza di volo

Brescia, 15 dicembre 2025 – La sospensione della licenza di volo. È ciò che rischia l’ imprenditore bresciano Giorgio Bortolo Oliva, in relazione all' atterraggio non autorizzato sulle piste da sci avvenuto sabato 13 dicembre, nel comprensorio Maniva Ski, in provincia di Brescia. Milano, corteo di protesta dei taxi contro i mancati controlli sull’abusivismo La verifica e il rischio. Enac, in coordinamento con l'Arma dei Carabinieri, ha avviato una verifica sull'accaduto. All'esito dei riscontri di competenza, l’Ente sta valutando “se adottare, in via cautelativa, la sospensione della licenza di volo dell'imprenditore comunicando, contestualmente, l'avvio del procedimento”. Ilgiorno.it

