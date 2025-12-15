Attenzione non comprate questi regali per Natale | Sembrano affari ma sono rischiosi

L'acquisto di regali natalizi online è diventato sempre più diffuso, ma attenzione: un allarme europeo avverte sulla pericolosità di alcuni prodotti. Ecco quali sono i regali da evitare e i rischi associati, per garantire acquisti sicuri e consapevoli durante la stagione delle festività.

© Cityrumors.it - Attenzione, non comprate questi regali per Natale: “Sembrano affari, ma sono rischiosi” E’ scattato un allarme europeo che riguarda l’acquisto di alcuni prodotti online: ecco i prodotti da evitare e quelli che sono stati giudicati più rischiosi La caccia al regalo di Natale è iniziata da settimane e mai come stavolta, milioni di cittadini, in tutto il mondo, hanno optato per un acquisto online: basta file nei negozi e nei centri commerciali, basta stress legato alla corsa all’ultimo regalo disponibile nei centri specializzati; molto meglio cercare la giusta soluzione in rete, tra le tante offerte a disposizione. Ma mai come adesso, in corrispondenza con l’aumento delle richieste, si sono moltiplicate anche le offerte. Cityrumors.it tu cosa hai ricevuto per natale? #comico #natale #regali #regalo #fratelli #iphone #iphone16 Clic Chic Gift. I regali di Natale 2025 più alla moda per Lei da comprare online - Quando si parla di regali eleganti, gioielli e orologi restano la risposta più classica. iodonna.it

Attenzione alle truffe di Natale, super sconti per rubare soldi - Le truffe di Natale più diffuse sono di quattro tipi: phishing, finta beneficenza, negozi finti e viaggi inesistenti. virgilio.it

