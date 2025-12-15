Il Cagliari si prepara a rinforzare l’attacco con un obiettivo proveniente dal Parma. Dopo l’infortunio di Felici, i sardi cercano un sostituto e il direttore Angelozzi ha individuato un potenziale rinforzo tra gli attaccanti dei ducali. La finestra di mercato invernale si avvicina, aprendo nuove possibilità per entrambe le società.

Attento Parma, il Cagliari punta un attaccante dei ducali: la risposta di Cuesta

I sardi devono sostituire l’infortunato Felici e il direttore Angelozzi ha messo gli occhi su un elemento importante dei gialloblù Mancano pochissime settimane all’apertura del mercato invernale in Serie A. Le big, come le squadre in lotta per non retrocedere, sono pronte a completarsi o correre ai ripari per aggiustare il tiro, riempire lacune o magari sostituire qualche infortunato. Il Milan, ad esempio, come la Roma è a caccia di un attaccante, diventato ormai una questione urgente per puntare a certi traguardi. Carlos Cuesta (Ansafoto) – calciomercato.it Non solo, perché molto dovranno fare anche in fondo alla classifica, dalla Fiorentina che ovviamente deve risolvere molto altre questioni insieme alla rosa. Calciomercato.it

PICCOLI BOMBER nel finale, Pecchia KO: Parma-Cagliari 2-3 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

