Attentato a Sydney Tajani | La mobilitazione contro l' antisemitismo resti massima – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2025 "Condanno fermamente l'attentato terroristico che ha colpito cittadini di fede ebraica, questa volta riuniti per una festività a Sidney in Australia. Scene raccapriccianti di questo ennesimo assalto ci ricordano che la nostra vigilanza e mobilitazione contro l'antisemitismo e l'odio razziale devono continuare ad essere massime", lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in apertura della Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori alla Farnesina. Farnesina Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online

