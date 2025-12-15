Attentato a Sydney Tajani | La mobilitazione contro l' antisemitismo resti massima – Il video
L'attentato a Sydney, che ha colpito cittadini ebrei durante una festività, ha suscitato forte condanna internazionale. Il ministro Tajani sottolinea l'importanza di mantenere alta la mobilitazione contro l'antisemitismo, ribadendo che la lotta contro ogni forma di odio deve rimanere una priorità massima a livello globale.
(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2025 "Condanno fermamente l'attentato terroristico che ha colpito cittadini di fede ebraica, questa volta riuniti per una festività a Sidney in Australia. Scene raccapriccianti di questo ennesimo assalto ci ricordano che la nostra vigilanza e mobilitazione contro l'antisemitismo e l'odio razziale devono continuare ad essere massime", lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in apertura della Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori alla Farnesina. Farnesina Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online
Attentato a Sydney, Tajani: La mobilitazione contro l'antisemitismo resti massima
Attentato a Sydney, Tajani: La mobilitazione contro l'antisemitismo resti massima - "Condanno fermamente l'attentato terroristico che ha colpito cittadini di fede ebraica, questa volta riuniti per una festività a Sidney in Australia. ilgiornale.it
Tajani, la mobilitazione contro l'antisemitismo resti massima - "Condanno fermamente l'attentato terroristico che ha colpito cittadini di fede ebraica, questa volta riuniti per una festività a Sidney in Australia. msn.com
Lupi: orrore e sgomento per l’orribile attentato contro la comunità ebraica a Sydney - facebook.com facebook
Anche l’attentato di #Sydney, in poche ore, è diventato un racconto semplice e rassicurante. Quando la complessità sparisce e restano solo categorie da odiare, la violenza trova terreno fertile. La semplificazione non spiega il mondo. Lo prepara al peggio. x.com