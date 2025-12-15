attentato a sydney il minuto di silenzio nel parlamento ue

Il Parlamento europeo ha dedicato un momento di raccoglimento in segno di solidarietà per le vittime dell'attentato avvenuto sulla spiaggia di Bondi, a Sydney. L'omaggio, consistente in un minuto di silenzio, sottolinea la vicinanza dell'Europa alle persone colpite da questa tragedia.

Il Parlamento europeo ha osservato oggi un minuto di silenzio per le vittime della spiaggia di Bondi, a Sydney. La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha affermato che "l'antisemitismo, l'odio religioso, l'estremismo violento e il terrore non hanno posto nella nostra società", e ha elogiato il coraggio di Ahmed Al-Ahmad, che ha disarmato uno degli aggressori.

In consiglio provinciale trentino un minuto di silenzio per le vittime dell'attentato di Sydney: "Atti di antisemitismo in continua crescita" - Un minuto di silenzio per ricordare le vittime di Sydney: si è aperto così il consiglio provinciale di Trento della mattina di oggi, lunedì 15 dicembre.