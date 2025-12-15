Attentato a Sydney il minuto di silenzio nel Parlamento Ue
Il Parlamento europeo ha dedicato un momento di raccoglimento in segno di solidarietà per le vittime dell'attentato avvenuto sulla spiaggia di Bondi, a Sydney. L'omaggio, consistente in un minuto di silenzio, sottolinea la vicinanza dell'Europa alle persone colpite da questa tragedia.
Il Parlamento europeo ha osservato oggi un minuto di silenzio per le vittime della spiaggia di Bondi, a Sydney. La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha affermato che “l’antisemitismo, l’odio religioso, l’estremismo violento e il terrore non hanno posto nella nostra società”, e ha elogiato il coraggio di Ahmed Al-Ahmad, che ha disarmato uno degli aggressori. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it
La Camera osserva un minuto di silenzio per le vittime di Parigi
In consiglio provinciale trentino un minuto di silenzio per le vittime dell'attentato di Sydney: "Atti di antisemitismo in continua crescita" - Un minuto di silenzio per ricordare le vittime di Sydney: si è aperto così il consiglio provinciale di Trento della mattina di oggi, lunedì 15 dicembre. ildolomiti.it
Minuto di silenzio al Michelangelo per l’attentato di Sydney, protesta pro Pal: «E i morti di Gaza?» - Una circolare del dirigente scolastico invita la scuola a commemorare le vittime della festa ebraica a Bondi Beach ... msn.com
L’attentato antisemita avvenuto ieri a Sydney nel primo giorno della festa ebraica di Hanukkah colpisce nel cuore una comunità e l’idea stessa di convivenza. Uccidere per odio, colpire persone per la loro appartenenza religiosa, è una barbarie che non può e - facebook.com facebook
La lettera al premier australiano del rabbino di Sydney ucciso a Bondi Beach. Le parole di Eli Schlanger, una delle vittime dell'attentato di Bondi Beach, oggi risuonano come un monito ignorato. x.com