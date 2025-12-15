Attentato a Sydney i due attentatori sono padre e figlio | Potrebbero essere affiliati all’Isis

Due uomini, padre e figlio, sono stati coinvolti in un attentato a Sydney e potrebbero essere affiliati all'ISIS. Secondo l'emittente ABC, hanno giurato sottomissione all'organizzazione nel 2019, secondo fonti del servizio d'intelligence australiana ASIO. L'indagine è in corso per chiarire i dettagli dell'evento e i legami dei sospettati.

Secondo l'emittente australiana Abc, i due uomini avrebbero giurato sottomissione all'Isis nel 2019. La fonte dell'informazione sarebbe il servizio d'intelligence interna di Canberra Australian Security Intelligence Organisation (Asio). A sostegno di questa teoria, vi sarebbe il ritrovamento di due bandiere del califfato all'interno dell'auto usata dai terroristi.

