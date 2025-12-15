Attentato a Sydney de Pascale | Fenomeni in crescita anche in Europa
La festa ebraica di Hanukkah si è trasformata in tragedia a Bondi Beach, Sydney, quando un attentato ha causato almeno 16 vittime. L'azione è scattata nel pomeriggio di sabato, 13 dicembre, con due killer che hanno aperto il fuoco sulla folla riunita sulla spiaggia. Tra le vittime, che vanno dai. Bolognatoday.it
A Sydney, une journaliste craque en direct
Attentato a Sydney, il presidente de Pascale: “La più profonda vicinanza alle famiglie delle vittime e alla comunità ebraica australiana” - Romagna, la più profonda vicinanza alle famiglie delle vittime e alla comunità ebraica australiana, colpita violentemente dal grave attentato avvenuto a Bon ... sassuolo2000.it
Attentato a Sydney, due trevigiani e un friulano sopravvissuti alla sparatoria in spiaggia: «Sfiorati dai colpi, siamo salvi per miracolo» - I fratelli Steven e Bryan De Vecchi, 35 e 27 anni, originari di Vidor, e Leonardo Tomasella, 36 ... ilgazzettino.it
L’attentato di Sydney. Il vertice di Berlino. Meloni chiude Atreju x.com
Non ce l'hanno fatta Reuven Morrison e il Rabbino Yaakov HaLevi Lewitin, altre due vittime dell'attentato di oggi a Sydney La loro colpa Essere ebrei... Il bilancio delle vittime e' salito a 15... Che il loro ricordo sia di benedizione - facebook.com facebook