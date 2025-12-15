Attentato a Bondi Beach durante Hanukkah la serata che ha ferito Sydney

Durante Hanukkah, Bondi Beach è stato teatro di un attacco che ha scosso la tranquilla località di Sydney. La celebre spiaggia, simbolo di relax e bellezza, è stata coinvolta in un episodio che ha suscitato shock e preoccupazione tra residenti e visitatori. Un evento che ha lasciato un segno indelebile in uno dei luoghi più iconici dell’Australia.

Bondi Beach è una cartolina che molti di voi hanno in mente anche senza esserci mai stati: la mezzaluna di sabbia, l'oceano aperto, la passeggiata sul mare. La conosciamo come un simbolo di libertà e leggerezza, un luogo che sembra fatto per respirare. Domenica 14 dicembre 2025 quella luce si è spenta di colpo.

Attentato alla festa ebraica di Hanukkah, a Bondi Beach 15 morti - L'orrore di questo brutale attentato è stato fermato dal gesto eroico di Ahmed al Ahmed, il 43enne fruttivendolo di Sutherland, che ha affrontato a mani nude uno dei due killer, disarmandolo.

Contemplando i simboli natalizi, #LeoneXIV invoca il "dono della pace" e prega per quanti subiscono violenze, a cominciare dai morti e feriti nell'attentato di Bondi Beach durante l'Hannukkah: "Eliminare l'odio dai cuori".

Attentato a Bondi Beach, chi sono gli autori della strage di Sydney I due, padre e figlio, avrebbero giurato fedeltà all'Isis