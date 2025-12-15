Attentato a Bondi Beach chi sono gli autori della strage di Sydney

Un attacco terroristico ha sconvolto Bondi Beach a Sydney, causando la morte di almeno 16 persone. Gli autori dell'attentato sono un padre di 50 anni e suo figlio di 24, entrati in azione domenica 14 dicembre. L'evento ha suscitato grande shock e preoccupazione nella comunità locale e internazionale.

© Lapresse.it - Attentato a Bondi Beach, chi sono gli autori della strage di Sydney Sono padre e figlio di 50 e 24 anni i due attentatori entrati in azione domenica 14 dicembre a Sydney sulla spiaggia di Bondi Beach, dove almeno 16 persone hanno perso la vita, tra queste anche uno dei terroristi. Ad aprire il fuoco contro la folla che celebrava l’inizio della festa ebraica dell’Hanukkah sono stati Sajid Akram, morto nel conflitto a fuoco con la polizia e il figlio Naveed, rimasto ferito e ora ricoverato in ospedale sotto sorveglianza degli agenti. Media: “I due attentatori hanno giurato fedeltà all’Isis”. Gli investigatori della Joint Counter Terrorism Team (Jctt), un’unità australiana composta da agenzie statali e federali, ritengono che i due attentatori responsabili dell’attacco a Bondi Beach a Sydney avessero giurato fedeltà all’Isis. Lapresse.it Sydney, sparatoria a Bondi Beach: diversi morti e feriti Strage a Bondi Beach: chi sono il padre e figlio responsabili dell’attentato a Sydney - Attentato durante la festa di Hanukkah a Sydney lascia 15 morti e decine di feriti: padre e figlio identificati come responsabili. notizie.it

Attentato alla festa ebraica di Hanukkah, a Bondi Beach 15 morti - (askanews) – In Australia si indaga per ricostruire i contorni del drammatico attentato a Bondi Beach in cui sono morte 15 persone e una ventina sono rimaste ferite. askanews.it

Attentato Bondi Beach, riunione emergenza governo: ultime news x.com

Australia, attentato a Bondi Beach: il video con la gente in fuga dalla spiaggia e gli spari La notizia nel primo link nei commenti - facebook.com facebook