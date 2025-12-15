Attentato a Bondi Beach a Sydney sale a 15 il numero dellebvittime e 40 feriti | l’obiettivo era la comunità ebraica

Un attentato a Bondi Beach, Sydney, ha causato 15 vittime e 40 feriti durante una celebrazione ebraica. Gli autori dell’attacco sono un padre di cinquant'anni e suo figlio di 24, secondo quanto confermato dalla polizia australiana. L’attentato ha colpito la comunità ebraica, evidenziando la gravità dell’accaduto.

Attentato a Bondi Beach a Sydney, sale a 15 il numero delle vittime e 40 feriti: l'obiettivo era la comunità ebraica

I due uomini armati che hanno sparato e ucciso 15 persone durante una celebrazione ebraica sull’iconica Bondi Beach di Sydney erano un padre cinquantenne e suo figlio ventiquattrenne, ha dichiarato la polizia australiana. “Il cinquantenne è deceduto. Il ventiquattrenne è attualmente in ospedale”, ha dichiarato il commissario di polizia del Nuovo Galles del Sud, Mal Lanyon, in una conferenza stampa. “Posso dire che non stiamo cercando altri autori di reato”, ha aggiunto. Rivisto il bilancio delle vittime, quindici e non sedici come detto in precedenza. Almeno 50 colpi di fucile contro le famiglie riunite in riva al mare per celebrare la festività ebraica di Hanukkah, il festival delle luci dell’ebraismo, è finito nel sangue, con una delle più gravi stragi d’odio antisemita al di fuori di Israele – 15 morti e almeno 40 feriti – un pomeriggio di festa a Bondi Beach, la celebre spiaggia di Sydney, in Australia. Metropolitanmagazine.it

LIVE: NSW Police Respond To Reports Of Shooting At Sydney’s Bondi Beach | 10 News

