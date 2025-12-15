Atripalda È già Natale con l’Ensemble Accademia Musicale Irpina
L’11 dicembre, alle 17:30, la Dogana dei Grani di Atripalda si anima con il concerto “È già Natale”, interpretato dall’Ensemble Accademia Musicale Irpina. L’evento, inserito nel cartellone di Abellinum Events, offre un’atmosfera natalizia ricca di musica e tradizione, coinvolgendo il pubblico in un pomeriggio dedicato alle festività.
Oggi, 15 dicembre, alle ore 17:30, la storica Dogana dei Grani di Atripalda ospita l’evento “È già Natale”, inserito nel cartellone di Abellinum Events. Protagonista della serata sarà l’Ensemble dell’Accademia Musicale Irpina, impegnato in un concerto di musica lirica e vocale dedicato alle. Avellinotoday.it
il più bel magico tintinnio #christmas #noel #navidad #natale #mayoralmakingfriends #mayoral #mayoralnewborn #natale #grottaminarda #atripalda #arianoirpino #mirabellaeclano #ipiccolitesori #irpiniannunci - facebook.com facebook