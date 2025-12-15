Atripalda È già Natale con l’Ensemble Accademia Musicale Irpina

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’11 dicembre, alle 17:30, la Dogana dei Grani di Atripalda si anima con il concerto “È già Natale”, interpretato dall’Ensemble Accademia Musicale Irpina. L’evento, inserito nel cartellone di Abellinum Events, offre un’atmosfera natalizia ricca di musica e tradizione, coinvolgendo il pubblico in un pomeriggio dedicato alle festività.

atripalda 200 gi224 natale con l8217ensemble accademia musicale irpina

© Avellinotoday.it - Atripalda, “È già Natale” con l’Ensemble Accademia Musicale Irpina

Oggi, 15 dicembre, alle ore 17:30, la storica Dogana dei Grani di Atripalda ospita l’evento “È già Natale”, inserito nel cartellone di Abellinum Events. Protagonista della serata sarà l’Ensemble dell’Accademia Musicale Irpina, impegnato in un concerto di musica lirica e vocale dedicato alle. Avellinotoday.it