Atreju vs Antonianum | Meloni-Schlein aprono la sfida per le politiche

L'apertura delle campagne politiche per le prossime elezioni si anima con il confronto tra Meloni e Schlein, protagoniste di un duello simbolico e mediatico. Sebbene non si siano incontrate di persona sul palco di Atreju, le loro posizioni e schermaglie rappresentano un confronto acceso sul futuro delle politiche AGI, evidenziando tensioni e strategie tra i due schieramenti.

© Agi.it - Atreju vs Antonianum: Meloni-Schlein aprono la sfida per le politiche AGI - Il confronto sul palco di Atreju non c'è stato, ma fra Elly Schlein e Giorgia Meloni è duello vero, seppure a distanza. Il botta e risposta corre lungo via Labicana, costeggia il Colosseo, arriva a Castel Sant'Angelo, dove la premier chiude la festa di Fratelli d'Italia. Dalla parte opposta, a due passi dalla Basilica di San Giovanni, Elly Schlein riunisce l'assemblea dem. Qualcuno, fra i dem, lascia intendere che non è stata una casualità, ma una scelta precisa della segretaria, per riaccendere il confronto con la premier. Lei, Giorgia Meloni, accusa la dem di non aver voluto il confronto a tre con Giuseppe Conte sul palco di Atreju, di aver fatto come il Michele Apicella di Nanni Moretti, "mi si nota di più se vengo o se non vengo". Agi.it Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Congresso Articolo Uno, le immagini della giornata di chiusura con Conte e Speranza Schlein sfida Meloni, ad Atreju cabaret. E a Conte, alternativa è nei fatti - Il confronto è a distanza e il botta e risposta avviene in differita, ma il 'duello' con Giorgia Meloni cercato e voluto da Elly ... iltempo.it

Meloni versione Atreju - Il piccolo corteo di auto con a bordo Giorgia Meloni lascia verso le 14 i giardini di Castel Sant’Angelo, a conclus ... startmag.it

I sondaggi politici Tecnè ribaltano gli scenari: Meloni vince il "derby" a distanza con Schlein dopo Atreju. Dubbi in casa sinistra, a destra allunga FdI Leggi l'articolo https://www.ilsussidiario.net/news/sondaggi-politici-2025-meloni-31-supera-la-crisi-fuga-schlei - facebook.com facebook

