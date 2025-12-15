Atreju | Toninelli ' Conte a festa Fdi ha solo aiutato Meloni'
Durante l'evento Atreju, Toninelli ha commentato l'intervento di Conte, sottolineando come la sua partecipazione abbia favorito la crescita di Fratelli d'Italia, evidenziando un’accresciuta tensione nel discorso dell'ex premier e il ruolo che ha avuto nel contesto politico attuale.
Roma, 15 dic. (Adnkronos) - “Ad Atreju ho visto Conte urlare e diventare rosso nel confrontarsi con la platea, ma a nessuno è importato, perché tanto con la sua presenza ha solo accreditato e incentivato Fratelli d'Italia. Conte ad Atreju ha solo aiutato Meloni dandole un doppio vantaggio, perché l'unica cosa che ha fatto notizia della sua partecipazione è stata l'attacco al Pd, che nei fatti è alleato strutturale di Conte, anche se lui a parole dice cose diverse. È l'unico insieme a Renzi a non aver capito che da Atreju sono uscite vincitrici Meloni e Schlein”. Lo ha dichiarato Danilo Toninelli, ex ministro ed esponente storico del Movimento Cinque Stelle, intervenuto alla trasmissione Controinformazione su Radio Cusano Campus. Iltempo.it
