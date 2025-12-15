Atreju | Toninelli ' Conte a festa Fdi ha solo aiutato Meloni'

Durante l'evento Atreju, Toninelli ha commentato l'intervento di Conte, sottolineando come la sua partecipazione abbia rafforzato la posizione di Fratelli d'Italia e Meloni, nonostante le sue espressioni accese e il confronto con la platea.

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - “Ad Atreju ho visto Conte urlare e diventare rosso nel confrontarsi con la platea, ma a nessuno è importato, perché tanto con la sua presenza ha solo accreditato e incentivato Fratelli d'Italia. Conte ad Atreju ha solo aiutato Meloni dandole un doppio vantaggio, perché l'unica cosa che ha fatto notizia della sua partecipazione è stata l'attacco al Pd, che nei fatti è alleato strutturale di Conte, anche se lui a parole dice cose diverse. È l'unico insieme a Renzi a non aver capito che da Atreju sono uscite vincitrici Meloni e Schlein”. Lo ha dichiarato Danilo Toninelli, ex ministro ed esponente storico del Movimento Cinque Stelle, intervenuto alla trasmissione Controinformazione su Radio Cusano Campus. Iltempo.it

