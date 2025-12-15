Atreju da record Meloni all’attacco | La sinistra ci porta fortuna

Giorgia Meloni ha chiuso la manifestazione Atreju con un intervento durato un’ora e un minuto, segnando un record di partecipazione. La leader di Fratelli d’Italia ha approfittato dell’occasione per lanciare messaggi politici e sottolineare il ruolo della sinistra nel portare fortuna al movimento. L’evento si è concluso a Roma con numeri da record.

È durato un’ora e un minuto l’intervento di Giorgia Meloni ad Atreju, la manifestazione che ha chiuso ieri i battenti a Roma con numeri record: 105.000 presenze, 144 ore di dibattiti fra le sale e la radio, con 743 interventi, mille volontari e 1.400 giornalisti accreditati da tutto il mondo. Il discorso del premier e leader di Fratelli d’Italia (ma a Castel Sant’Angelo non c’era neanche un simbolo del partito) è stato puntellato da attacchi ironici e sferzanti al centrosinistra e in particolare a Elly Schlein ringraziata perché «con il suo morettiano “mi si nota di più se vengo o se non vengo?” ha comunque fatto parlare di noi. Panorama.it

