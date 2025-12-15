Atreju 2025 Mentana | Assenza Schlein? Non è un obbligo venire qui – Il video

All'Atreju 2025 di Mentana, il presidente del partito ha commentato l'assenza di Schlein, sottolineando che la partecipazione non è obbligatoria e che chi ha scelto di essere presente lo ha fatto volontariamente. Le sue parole riflettono un clima di autonomia e libertà di scelta nell'ambito dell'evento.

(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2025 "Non è obbligatorio venire. Chi ha voluto venire ha voluto venire. Schlein ha detto che sarebbe venuta solo se si confrontava con Meloni, Meloni ha risposto che voleva anche Conte perché non sa chi fosse il leader dell'opposizione. Conte ha detto che ci stava. Schlein ha ritenuto questa risposta di Meloni non giusta e non è venuta. Ma non cambia nulla. Non è da questo che si giudica la forza o la debolezza di questa rassegna" così il direttore del Tg La7 Enrico Mentana, a margine di Atreju. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online Atreju 2025, Mentana: Assenza Schlein? Non è un obbligo venire qui Atreju 2025, Mentana: Assenza Schlein? "Non è un obbligo venire qui" - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it

Meloni accusa Schlein di vuoto politico ma fugge anche dal confronto con Conte: siamo al ridicolo - Nel comizio per la conclusione della manifestazione di Atreju, Giorgia Meloni ha avuto l’ardire di rimproverare Elly Schlein per non aver presenziato alla kermesse, segno inequivocabile di mancanza di ... globalist.it

Ieri sera è stato un grande piacere poter introdurre alla platea di Atreju il Presidente del Senato Ignazio La Russa ed Enrico Mentana, in chiusura di un sabato strepitoso e ricco di appuntamenti di livello! - facebook.com facebook

Atreju, Renzi litiga con tutti e scatena il caos. La strigliata di Calderoli: «Matteo, il comizio è finito». E Crosetto lo porta via di peso dal palco x.com