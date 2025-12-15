Atletico Baleares-Atletico Madrid mercoledì 17 dicembre 2025 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Colchoneros attesi a Palma di Maiorca

Mercoledì 17 dicembre 2025, alle ore 19:00, si sfideranno Atletico Baleares e Atletico Madrid in Copa del Rey. Un match che potrebbe rappresentare un’occasione importante per i Colchoneros, ormai distanti dalla vetta della Liga e con una storia di prestazioni altalenanti in questa competizione. Analisi formazioni, quote e pronostici nell’articolo.

