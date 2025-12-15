Atalanta scambio in Serie A con Krstovic per il nuovo bomber

L'Atalanta valuta lo scambio con il Torino per rafforzare l’attacco, puntando su Krstovic come nuovo bomber. Nel frattempo, Scamacca ha ritrovato il gol, ma la squadra necessita di un centravanti affidabile per sostenere le sue ambizioni. Tra obiettivi di mercato e risultati recenti, la squadra si prepara a nuove sfide in campionato e in Champions League.

Un gol in Champions League contro il Chelsea e due in Serie A contro il Cagliari. In quattro giorni Gianluca Scamacca si è ripreso l' Atalanta. Il nuovo tecnico Palladino punta molto su di lui per fare strada in campo europeo e risalire la classifica verso le posizioni che valgono le coppe in campionato. Ma l'attacco della Dea ha bisogno di rinforzi. Acquisto la scorsa estate dal Lecce per 25 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita, Nikola Krstovic ha messo a segno tre reti tra Serie A e Coppa Italia finora.

