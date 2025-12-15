Atalanta pausa e apprensione | Djimsiti in dubbio

Dopo la convincente vittoria contro il Cagliari, l'Atalanta si prende una pausa strategica, ma l’attenzione è rivolta a Djimsiti, le cui condizioni restano in dubbio. La squadra si prepara a ricaricare le energie, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sulle sorti del difensore al centro delle preoccupazioni.

La vittoria netta contro il Cagliari ha consegnato all’ Atalanta non solo tre punti pesanti, ma anche la possibilità di staccare la spina per qualche giorno. Palladino ha concesso alla squadra tre giorni e mezzo di riposo, una pausa utile per ricaricare energie fisiche e mentali prima di tornare al lavoro in vista dei prossimi impegni. Dietro la serenità apparente, però, restano alcune ombre legate alle condizioni della rosa, che potrebbero influenzare le scelte del tecnico nelle settimane decisive. Berat Djimsiti Djimsiti, l’allarme che preoccupa. Il primo nodo riguarda Berat Djimsiti. Il difensore albanese è stato costretto ad abbandonare anzitempo la sfida contro il Cagliari per un risentimento al flessore destro, un segnale che ha immediatamente acceso l’attenzione dello staff medico. Como1907news.com

