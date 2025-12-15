At Teatro Dalla di Manfredonia lo spettacolo ' Sotto la luce di Natale'

Il Teatro Dalla di Manfredonia si prepara ad accogliere lo spettacolo 'Sotto la luce di Natale', un evento che promette di coinvolgere il pubblico in un'atmosfera festosa e emozionante. Una serata dedicata alla magia del Natale, in cui musica e spettacolo si uniscono per creare momenti di calore e solidarietà.

Manfredonia si prepara a vivere una serata speciale, capace di scaldare i cuori e accendere la speranza. La Soc. Coop. 'Santa Chiara' organizza per le festività natalizie lo spettacolo 'Sotto la luce di Natale', che andrà in scena il 19 dicembre alle 19 presso il Teatro Comunale 'Lucio Dalla'.

Il 19 dicembre al teatro Dalla di Manfredonia lo spettacolo "Sotto la luce di Natale", occasione per trasmettere i valori dell'accoglienza

