Assoluti di Nuoto 2025 nella sessione invernale tante medaglie e emozioni | tutti i risultati

Gli Assoluti di Nuoto 2025 invernali si sono conclusi a Riccione il 13 dicembre, regalando molte medaglie e emozioni. L'evento ha visto protagonisti i migliori talenti nazionali, offrendo uno spettacolo di grande livello e spettacolarità nel mondo del nuoto italiano.

Riccione, 15 dicembre 2025 – E’ stata un’emozionante e intensa edizione 2025 degli Assoluti di Nuoto, in Sessione Invernale, quella che è terminata lo scorso 13 dicembre a Riccione. Allo Stadio del Nuoto della cittadina romagnola, hanno sfilato i migliori atleti italiani tra giovani talenti e big della Nazionale Azzurra. Nella piscina di Via Monterosa sono state tante le medaglie vinte e le emozioni vissute. A salire sul primo gradino del podio e a mettere al collo il titolo nazionale 2025, in sessione invernale, sono stati Sara Curtis nei 50 dorso, Leonardo Deplano nei 50 stile libero, Costanza Cocconcelli nei 100 misti, Simona Quadarella nei 400 e negli 800 stile libero, Alessandro Miressi nei 100 stile libero. Cdn.ilfaroonline.it

