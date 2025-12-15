L’associazione ‘Livia Senese’ rinnova il suo impegno a sostegno dei piccoli pazienti del Policlinico Umberto I°, portando speranza e solidarietà. Un evento che, con rinnovato spirito di umanità, rafforza il legame tra la comunità e le famiglie in difficoltà, dimostrando come la solidarietà possa fare la differenza nella vita di molti.

© Anteprima24.it - Associazione ‘Livia Senese’ al fianco dei bimbi del Policlinico Umberto I°

Tempo di lettura: 2 minuti Un appuntamento che è tornato e con uno spirito rinnovata di profonda umanità e speranza. La consegna dei doni ai piccoli pazienti del Policlinico Umberto I – reparto di Oncologia Pediatrica, non è solo il gesto del dono lasciato ai bambini, ma anche un messaggio di vicinanza e speranza. Sotto la guida attenta della dottoressa Amoroso, responsabile del reparto, si è svolto un evento che ha portato sorrisi e calore tra i piccoli pazienti e le loro famiglie. Una giornata che è stata possibile grazie alle numerose realtà che si sono unite formando un unico cuore: l’ Associazione PACAO, l’OILFA rappresentata dal presidente dott. Anteprima24.it

