Il Consiglio europeo di dicembre si svolgerà a Bruxelles, rappresentando un momento cruciale per definire le strategie dell’Europa riguardo alla gestione degli asset russi e agli aiuti all’Ucraina, con ripercussioni significative sulla sicurezza e sul ruolo internazionale del continente.

Bruxelles, 15 dicembre 2025 – Il prossimo Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles a partire dal prossimo 18 dicembre sarà decisivo per la sicurezza e il ruolo dell’Europa nel mondo. I capi di Stato e di governo dei Paesi membri devono mostrare se l’ Unione Europea prenderà la via dell’unità e della rilevanza internazionale o della divisione e del vassallaggio. Il punto più importante e divisivo della riunione sarà la decisione sull’ utilizzo dei fondi russi congelati, già rimandata varie volte. La settimana scorsa l’UE ha deciso a maggioranza qualificata – con il voto contrario di Ungheria e Slovacchia, che hanno già minacciato di impugnare le basi legali della decisione proposte dalla Commissione (cioè l’art. Quotidiano.net

