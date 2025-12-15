Asset russi congelati per usarli è determinante l’ultimo Consiglio Ue dell’anno Ma l’Europa si presenta sgretolata

L’ultimo Consiglio Ue dell’anno, cruciale per definire l’uso degli asset russi congelati, si svolge in un contesto di divisioni all’interno dell’Europa. Presentato come un momento decisivo per il futuro sostegno all’Ucraina, il vertice mira a raggiungere un accordo prima della pausa natalizia, ma le tensioni tra gli Stati membri complicano il percorso verso un’intesa unanime.

Lo hanno presentato come un Consiglio europeo decisivo per il futuro sostegno dell’Ue all’Ucraina, nel quale si cercherà un’intesa da chiudere prima della pausa natalizia. Ma al vertice tra i 27 capi di Stato e di governo del 15-19 dicembre che porta sul tavolo il delicatissimo tema dell’utilizzo degli asset russi congelati a garanzia del prestito per sostenere Kiev, l’ Unione europea arriva di nuovo sgretolata. Da settimane, i vertici di Bruxelles ostentano ottimismo: si lavora senza sosta, dicono, esiste una “ larga maggioranza “, aggiungono sostenendo che si percepiscono segnali positivi in vista del summit. Ilfattoquotidiano.it

