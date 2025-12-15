Assegno di incollocabilità dal 1° gennaio 2026 | che cos’è e chi lo prende fino a 67 anni

Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore una nuova disciplina dell'Assegno di incollocabilità, destinata a garantire un sostegno economico fino a 67 anni di età. Questa indennità, rivolta a determinate categorie di beneficiari, subirà alcune modifiche riguardo alle modalità di richiesta e ai requisiti necessari per accedere alla prestazione.

Arriva qualche novità sull’erogazione dell’ Assegno di incollocabilità, l’indennità che, dal 1° gennaio 2026, sarà versata fino all’età di 67 anni previa presentazione della domanda all’Inail. Le novità sono riportate nella circolare pubblicata nelle ultime ore dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e riguardano l’adeguamento dei limiti di età ai sensi del decreto legge 159 del 31 ottobre 2025. Si ricorda che l’indennità rappresenta un sostegno agli invalidi del lavoro richiedibile a precise condizioni, ricordate dall’Inail nella comunicazione. Ecco, quindi, che cos’è l’Assegno di incollocabilità e a chi spetta. Lettera43.it

