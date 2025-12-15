Assalto all' alba ad un supermercato catanese sequestrati e rapinati alcuni dipendenti

All'alba, un gruppo di quattro banditi armati di pistola ha assaltato un supermercato di via Sabato Martelli Castaldi a Catania. Durante l'irruzione, alcuni dipendenti sono stati sequestrati e rapinati, poi i malviventi sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. L'episodio ha suscitato grande preoccupazione nella zona.

