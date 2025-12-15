Assaltano una villa ladri messi in fuga dai proprietari | tornano e rubano dai vicini

Una serata di tensione a Vaccarolo, vicino a Desenzano del Garda, dove una banda di ladri ha tentato di assaltare una villa il 13 dicembre, ma è stata respinta dai proprietari. Successivamente, i malviventi sono tornati e hanno messo a segno un furto ai danni di alcune abitazioni vicine, generando paura e preoccupazione nella comunità locale.

