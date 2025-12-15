Asl Brindisi | eccellenza sanitaria per Neurologia e Neurochirurgia del Perrino

La Asl Brindisi ottiene un riconoscimento per l'eccellenza nelle aree di Neurologia e Neurochirurgia presso l'ospedale Antonio Perrino, sottolineando l'impegno e la qualità delle prestazioni sanitarie offerte alla comunità.

BRINDISI - La Asl Brindisi registra un importante riconoscimento per la qualità delle prestazioni sanitarie erogate nell'ospedale Antonio Perrino. Le Unità operative complesse di Neurologia e Neurochirurgia si sono distinte per gli ottimi risultati conseguiti nel Programma nazionale esiti (Pne).

