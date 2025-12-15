Ascolti TV Total Audience | Domenica 14 dicembre 2025 | Amici cresce ancora +79K e vola oltre i 3 milioni

Nella serata di domenica 14 dicembre 2025, gli ascolti televisivi hanno mostrato risultati diversificati. Canale 5 si conferma leader grazie a

Nella serata di ieri, domenica 14 dicembre 2025, la prima serata televisiva ha restituito un quadro piuttosto variegato in termini di ascolti, con Canale 5 che conquista la leadership grazie a Chi vuol essere milionario? – Il Torneo e Rai 1 che registra un risultato più contenuto con Sarà Sanremo. Su Rai1, dopo una presentazione di 8 minuti seguita da 2.460.000 spettatori pari al 13,1% di share, Sarà Sanremo ha raccolto 1.747.000 spettatori con il 12,31% nella fascia compresa tra le 21:53 e le 00:02. All’interno della serata, lo spazio Tutti a Sanremo si è attestato su 674.000 spettatori e il 9,16% di share. Tivvusia.com

