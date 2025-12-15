Ascolti tv prime time a ‘Chi Vuol Essere Milionario’ su Canale 5

Ieri sera, il game show 'Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo', condotto da Gerry Scotti su Canale 5, ha dominato il prime time. Con una puntata trasmessa domenica 14 dicembre, il programma ha registrato ottimi ascolti, confermando il suo successo tra il pubblico televisivo.

(Adnkronos) – Il game show 'Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo', condotto da Gerry Scotti, in onda ieri domenica 14 dicembre su Canale 5, vince la sfida del prime time con 2.189.000 spettatori e uno share del 19,7%. Medaglia d'argento per Rai1 con 'Sarà Sanremo', la serata che ha svelato i giovani in gara . Nessun post correlato. Webmagazine24.it

