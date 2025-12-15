Ascolti tv ieri 14 dicembre 2025 | in prima serata ' Chi vuol essere milionario?' cala 19,7% ma vince contro ' Sarà Sanremo' che fa flop 12,3%

Gli ascolti tv di ieri, 14 dicembre 2025, evidenziano una sfida tra Gerry Scotti e Carlo Conti, con ‘Chi vuol essere milionario?’ che registra un calo al 19,7%, vincendo comunque contro ‘Sarà Sanremo’ (12,3%). Ecco i dati della prima serata e dell’Access Prime Time, analizzando le performance delle principali trasmissioni della serata.

Gerry Scotti contro Carlo Conti: ecco i numeri della sfida e gli ascolti tv della prima serata e dell'Access Prime Time di domenica 14 dicembre 2025 Nella serata di ieri, domenica 14 dicembre 2025, su Rai1, dopo una presentazione di 8 minuti (2.448.000 spettatori – 13.1%), Sarà Sanremo ha coi. Ilgiornaleditalia.it

