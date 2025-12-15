Ascolti tv domenica 14 dicembre | Sarà Sanremo Chi vuol essere milionario Che tempo che fa
Ecco gli ascolti tv di domenica 14 dicembre 2025: analisi degli ascolti e degli share dei principali programmi andati in onda, tra cui Sanremo, Chi vuol essere milionario e Che tempo che fa. Un approfondimento sui programmi più visti della serata, con particolare attenzione a Ballando con le stelle su Rai 1.
Ascolti tv domenica 14 dicembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 14 dicembre 2025? Su Rai 1 è andato in onda Ballando con le stelle. Su Rai 3 Indovina chi viene a cena. Su Rete 4 Unknown. Su Canale 5 Il volo tutti per uno. Su Italia 1 If. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 14 dicembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv domenica 14 dicembre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. Tpi.it
Ascolti tv domenica 14 settembre, 'La Ruota' continua a vincere su 'Affari tuoi'
Ascolti tv ieri 7 dicembre 2025: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 14 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di domenica 14 dicembre 2025. mam-e.it
Che tempo che fa puntata 14 dicembre 2025: ospiti e temi - Domenica 14 dicembre 2025, nuovo appuntamento stagionale per Che tempo che fa con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. msn.com
Buongiorno gruppo e buona Domenica, con sorpresa da parte mia prima dell'ascolto del CD. Ma come sempre buoni ascolti a tutti! - facebook.com facebook
Ancora grandi ascolti per #CTCF sul Nove: 1,5 milioni di telespettatori e il 9,1% di share, con un picco del 10,1%, confermando Nove sul podio delle reti nazionali. Sui social con 13 milioni di visualizzazioni dei video e 410 mila interazioni, si conferma il progra x.com