Nella serata di domenica 14 dicembre 2025, gli ascolti TV hanno mostrato la vittoria di Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo su Canale5, che ha ottenuto il 19,7% di share, superando Sarà Sanremo con il 12,3%. La serata ha evidenziato la leadership del quiz tra i programmi più seguiti.

© Tivvusia.com - Ascolti TV | Domenica 14 Dicembre 2025: Il Milionario domina la serata 19,7% contro Sarà Sanremo (12,3%)

Nella serata di domenica 14 dicembre 2025, gli ascolti TV hanno visto Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo su Canale5 primeggiare con 2.189.000 spettatori e uno share del 19,7% dalle 22:00 all’1:11, battendo nettamente la concorrenza. Su Rai1, Sarà Sanremo ha interessato 1.733.000 spettatori pari al 12,3% di share dalle 21:53 alle 00:02. Su Rai2, N.C.I.S. Sydney ha intrattenuto 693.000 spettatori con il 3,9%, mentre su Italia1, Zelig On ha registrato 685.000 spettatori pari al 5%. Su Rai3, Report ha totalizzato 1.523.000 spettatori e il 9,1% di share, mentre su Rete4, Fuori dal Coro ha raggiunto 652. Tivvusia.com

Ascolti tv domenica 14 settembre, 'La Ruota' continua a vincere su 'Affari tuoi'

Ascolti TV 14 dicembre: chi ha vinto tra Sarà Sanremo, Chi vuol essere milionario e Che tempo che fa - Chi ha vinto tra Sarà Sanremo, in onda su Rai1, il torneo di Chi vuol essere milionario in onda su Canale5 e Che tempo che fa, proposto dal Nove ... fanpage.it