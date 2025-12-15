Ascolti TV | Domenica 14 Dicembre 2025 Il Milionario cala al 19.7% ma vince facile contro il flop Sarà Sanremo 12.3%

Domenica 14 dicembre 2025, le principali uscite televisive hanno evidenziato un calo per Il Milionario, che si ferma al 19,7%, mentre Sarà Sanremo ottiene risultati più contenuti con il 12,3%. La serata ha visto predominare il programma di Rai1, che ha superato facilmente la concorrenza, consolidando la propria posizione tra i telespettatori.

Nella serata di ieri, domenica 14 dicembre 2025, su Rai1 Sarà Sanremo ha interessato 1.733.000 spettatori pari al 12.3% di share dalle 21:53 alle 00:02. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ha conquistato 2.189.000 spettatori con uno share del 19.7% dalle 22 alle 1:11. Su Rai2 N.C.I.S. Sydney intrattiene.000 spettatori (%). Su Italia1 Zelig On incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Report segna.000 spettatori pari al %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di.000 spettatori (%). Su La7 Destini incrociati raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Un biglietto per Natale ottiene. Davidemaggio.it

