Ascolti tv del 14 dicembre, Sarà Sanremo contro Chi vuol essere milionario – Il Torneo

Un’altra sfida accesa per Rai e Mediaset: domenica 14 dicembre lo scontro si è consumato tra Sarà Sanremo, la finale del concorso che ha decretato i nomi delle Nuove Proposte che saliranno sul palco dell’Ariston in onda su Rai1, e Chi vuol essere milionario – Il Torneo, format rivisitato del game show più amato della tv in programma su Canale5, sempre sotto la sapiente guida di Gerry Scotti. Uno scontro tra due giganti della tv: da un lato il conduttore di punta di Mediaset, che ogni sera conquista il pubblico con La Ruota della Fortuna, e dall’altro Carlo Conti, che rivedremo presto sul palco del Festival di Sanremo. Dilei.it

