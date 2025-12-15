Ascolti TV 15 Dicembre 2025 | i dati Auditel della prima serata
Ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di lunedì 15 dicembre 2025, che forniscono uno sguardo dettagliato sulle performance delle principali trasmissioni televisive. Un'analisi importante per comprendere le preferenze del pubblico e l'andamento delle fasce orarie più seguite della serata.
Ascolti TV 15 Dicembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri lunedì 15 dicembre 2025. Gli ascolti TV del 15 Dicembre 2025 hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Sandokan, mentre Canale 5 ha risposto con Sarà Sanremo. Italia 1 ha offerto Ambulance, e Rete 4 e La7 hanno invece proposto talk e approfondimento con Quarta Repubblica e La Torre Di Babele. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Atomheartmagazine.com
