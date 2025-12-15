Ascolti tv 14 dicembre 2025 | Sarà Sanremo 12.3% Chi vuol essere milionario 19.7% Che tempo che fa 9.6% Affari Tuoi 22.8% La Ruota della Fortuna 25.5% | Dati Auditel
Gli ascolti televisivi della sera del 14 dicembre 2025 hanno visto una sfida tra Rai 1 e Canale 5, con programmi come Sanremo e Chi vuol essere milionario. I dati Auditel evidenziano le preferenze del pubblico, con la lotta per la conquista della serata tra le due emittenti principali del panorama italiano.
Ascolti tv di domenica 14 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Sarà Sanremo” contro “ Chi vuol essere milionario “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Sarà Sanremo vs Chi vuol essere milionario – Auditel ieri sera, domenica 14 dicembre 2025. Sfida Rai1 e Canale 5: “Sarà Sanremo” contro “Chi vuol essere milionario”. Chi ha vinto? Rai 1: Sarà Sanremo, la finale delle Nuove Proposte e la presentazione delle trenta canzoni dei 30 Big di Sanremo 2026 condotta da Carlo Conti e Gianluca Gazzoli ha interessato 1. Superguidatv.it
