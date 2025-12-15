Aruba rende smart la gestione dei rifiuti

Aruba semplifica la gestione dei rifiuti, offrendo soluzioni digitali per le imprese e gli enti che devono comunicare le proprie attività annualmente. Ogni anno, circa 400mila soggetti sono coinvolti in questa procedura, e l'innovazione tecnologica di Aruba mira a rendere più efficiente e smart il processo di comunicazione e gestione dei rifiuti.

© Quotidiano.net - Aruba rende smart la gestione dei rifiuti OGNI ANNO, circa 400mila soggetti, tra imprese ed enti, sono tenuti a comunicare le proprie attività legate alla produzione e gestione dei rifiuti. Una platea ampia, che sarà progressivamente coinvolta anche negli adempimenti richiesti dal Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, spesso identificato con l’acronimo ‘Rentri’. In particolare, le micro e piccole imprese dovranno far fronte a obblighi normativi complessi, che comportano sanzioni e responsabilità in caso di errori o sviste. Proprio per andare incontro alle esigenze di professionisti e piccole imprese, Aruba, società provider di servizi cloud, data center, hosting, email, registrazione domini e Pec, ha messo a punto Aruba Rentri smart, un software gestionale dedicato alla tracciabilità digitale dei rifiuti speciali e progettato come strumento intuitivo, efficiente e pienamente conforme alla normativa vigente. Quotidiano.net Aruba Key - Firma Digitale smart card Aruba rende smart la gestione dei rifiuti - OGNI ANNO, circa 400mila soggetti, tra imprese ed enti, sono tenuti a comunicare le proprie attività legate alla produzione ... msn.com

5 giorni, un’isola da sogno e mille emozioni da vivere Scorri e scopri tutto ciò che rende Aruba il luogo perfetto per la tua prossima vacanza E dopo aver sognato ad occhi aperti, corri in agenzia e prenota #Aruba!!! Lonato d/G 030/9913231 Bresci - facebook.com facebook