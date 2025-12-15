Artigiano in Fiera l’edizione 2025 si chiude con un milione di visitatori

L'edizione 2025 di Artigiano in Fiera si è conclusa con un record di un milione di visitatori, confermando il ruolo di questa manifestazione tra le più importanti al mondo nel settore artigianale. La 30ª edizione, tenutasi a Fiera Milano Rho, ha celebrato l’eccellenza degli artigiani e delle micro e piccole imprese, annunciando le nuove date per il futuro.

Nove giorni di apertura (dal 6 al 14 dicembre) che ha visto protagonisti 2.800 espositori (di cui 604 nuove imprese) da 90 Paesi e da tutta Italia, in nove padiglioni, uno in più rispetto all'anno scorso, con oltre 15.000 addetti negli stand. Il traguardo raggiunto conferma il ruolo di evento chiave per il mondo dell'artigianato: in trent'anni, infatti, Artigiano in Fiera ha ospitato più di 15.

