Artigiano in Fiera l’edizione 2025 si chiude con un milione di visitatori

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'edizione 2025 di Artigiano in Fiera si è conclusa con un record di un milione di visitatori, confermando il ruolo di questa manifestazione tra le più importanti al mondo nel settore artigianale. La 30ª edizione, tenutasi a Fiera Milano Rho, ha celebrato l’eccellenza degli artigiani e delle micro e piccole imprese, annunciando le nuove date per il futuro.

artigiano in fiera l8217edizione 2025 si chiude con un milione di visitatori

© Ilgiorno.it - Artigiano in Fiera, l’edizione 2025 si chiude con un milione di visitatori

Conferma un milione di visitatori e guarda al futuro con l’annuncio delle nuove date. È la 30ª edizione di Artigiano in Fiera, la più importante manifestazione al mondo dedicata agli artigiani e alle micro e piccole imprese che si è conclusa ieri nei padiglioni di Fiera Milano Rho. I numeri. Nove giorni di apertura (dal 6 al 14 dicembre) che ha visto protagonisti 2.800 espositori (di cui 604 nuove imprese) da 90 Paesi e da tutta Italia, in nove padiglioni, uno in più rispetto all’anno scorso, con oltre 15.000 addetti negli stand. Il traguardo raggiunto conferma il ruolo di evento chiave per il mondo dell’artigianato: in trent’anni, infatti, Artigiano in Fiera ha ospitato più di 15. Ilgiorno.it

Artigiano in Fiera 2024

Video Artigiano in Fiera 2024

artigiano fiera l8217edizione 2025Artigiano in Fiera, l’edizione 2025 si chiude con un milione di visitatori -  “Aggiungere un padiglione per ampliare le corsie è stata una scelta vincente” ... msn.com

artigiano fiera l8217edizione 2025Artigiano in fiera chiude 30esima edizione con un milione di visitatori - Artigiano in Fiera conferma un milione di visitatori: è questo il bilancio della trentesima edizione, che con il tema “È il momento della persona” ha saputo rinnovare la sua missione di valorizzare e ... adnkronos.com