L'articolo esplora come le imprese di lattoneria e carpenteria, nate nel secondo dopoguerra, affrontino la sfida di coniugare l'artigianalità tradizionale con l'innovazione tecnologica, sostenibilità e nuove competenze, per mantenere la competitività nel contesto attuale.

Artigianalità e innovazione: le leve strategiche per competere oggi nella lattoneria e carpenteria

Le imprese nate nel secondo dopoguerra si trovano oggi di fronte a una duplice sfida: valorizzare la propria identità artigianale e allo stesso tempo integrare processi digitali, sostenibilità e nuove competenze tecniche. In settori come la lavorazione della lamiera l’equilibrio tra questi elementi è ancora più delicato, perché ogni progetto mette in dialogo la creatività dei progettisti, le esigenze dei cantieri, la precisione dei materiali e la capacità di gestire lavorazioni molto specifiche. Di recente il mercato ha accelerato verso soluzioni sempre più integrate, dove qualità, continuità produttiva e affidabilità diventano un vantaggio competitivo reale. Quifinanza.it

