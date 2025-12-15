Arte laguna prize - i vincitori dei premi speciali 2025

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, l’Arte Laguna Prize celebra vent’anni di impegno nel panorama dell’arte contemporanea internazionale. Per questa occasione, l’edizione ha introdotto Premi Speciali destinati a sostenere artisti emergenti e a rafforzare le collaborazioni tra i partner, ampliando così il network e le opportunità di dialogo e crescita nel mondo dell’arte.

Immagine generica

Venezia, Dicembre 2025Arte Laguna Prize, nel ventennale della sua attività legata al mondo dell’Arte Contemporanea Internazionale, ha perseguito l’obiettivo di ampliare il Network dei suoi Partner, fondando nuovi Premi Speciali a vantaggio degli artisti emergenti e nuove interazioni tra. Veneziatoday.it

ARTE LAGUNA PRIZE EXHIBITION 2024 - Full Walkthrough Video

Video ARTE LAGUNA PRIZE EXHIBITION 2024 - Full Walkthrough Video

Arte Laguna Prize e Cial premiano Silvia Cerioli tra 107 candidature globali - Arte Laguna Prize e Cial premiano Silvia Cerioli: 107 candidature da 31 Paesi per il Premio Sostenibilità e Arte 2025 ... ecodallecitta.it

arte laguna prize vincitoriArte Laguna Prize conquista Shanghai con grande mostra - Il concorso internazionale Arte Laguna Prize è sbarcato in Cina per celebrare i suoi vent'anni con una mostra che raccoglie oltre 100 opere dei vincitori e finalisti di tutt ... msn.com