Arte laguna prize - i vincitori dei premi speciali 2025

Nel 2025, l’Arte Laguna Prize celebra vent’anni di impegno nel panorama dell’arte contemporanea internazionale. Per questa occasione, l’edizione ha introdotto Premi Speciali destinati a sostenere artisti emergenti e a rafforzare le collaborazioni tra i partner, ampliando così il network e le opportunità di dialogo e crescita nel mondo dell’arte.

Venezia, Dicembre 2025 – Arte Laguna Prize, nel ventennale della sua attività legata al mondo dell’Arte Contemporanea Internazionale, ha perseguito l’obiettivo di ampliare il Network dei suoi Partner, fondando nuovi Premi Speciali a vantaggio degli artisti emergenti e nuove interazioni tra. Veneziatoday.it ARTE LAGUNA PRIZE EXHIBITION 2024 - Full Walkthrough Video Arte Laguna Prize e Cial premiano Silvia Cerioli tra 107 candidature globali - Arte Laguna Prize e Cial premiano Silvia Cerioli: 107 candidature da 31 Paesi per il Premio Sostenibilità e Arte 2025 ... ecodallecitta.it Arte Laguna Prize conquista Shanghai con grande mostra - Il concorso internazionale Arte Laguna Prize è sbarcato in Cina per celebrare i suoi vent'anni con una mostra che raccoglie oltre 100 opere dei vincitori e finalisti di tutt ... msn.com

ARTE LAGUNA PRIZE 2025 • I PREMI SPECIALI Venezia Annunciati i 43 vincitori della 20ª edizione Arte Laguna Prize celebra il ventennale ampliando il proprio network internazionale e assegnando 13 Premi Speciali in collaborazione con partner pro - facebook.com facebook