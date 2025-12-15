arrivi via mare in forte calo ma il governo rafforza la cooperazione internazionale

Il numero di arrivi via mare in Italia registra un calo significativo, mentre il governo intensifica gli sforzi per rafforzare la cooperazione internazionale. La strategia nazionale si concentra sia sulla prevenzione delle migrazioni irregolari sia sulla lotta al traffico di esseri umani, puntando a un approccio più efficace e coordinato su scala globale.

Il contrasto all'immigrazione irregolare è una delle priorità del Governo italiano, che ha adottato una strategia focalizzata sia sulle cause profonde delle migrazioni sia sulla lotta al traffico di esseri umani. È quanto emerge, in estrema sintesi, dagli interventi del ministro degli Esteri Antonio Tajani e dell'Interno Matteo Piantedosi alla XVIII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori in corso a Roma. Secondo i dati resi noti dalla Farnesina in occasione della conferenza, nel 2024 gli arrivi via mare sono diminuiti del 58% rispetto al 2023, ma l'Italia continua a essere il principale punto di ingresso nell'UE dal Mediterraneo centrale, con oltre 63 mila arrivi. Iltempo.it

