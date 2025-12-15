Arriva l’ibrido MHEV-Biometano di Cirelli Motor Company

Cirelli Motor Company presenta il nuovo sistema ibrido MHEV-Biometano, una soluzione innovativa per la decarbonizzazione del trasporto privato. Questo approccio combina tecnologia ibrida e carburante sostenibile, offrendo autonomia, prestazioni elevate e facilità d’uso, con l’obiettivo di rendere più accessibile e concreta la mobilità più ecologica.

(Adnkronos) – Cirelli Motor Company introduce la tecnologia MHEV-Biometano, una soluzione ibrida che punta a rendere la decarbonizzazione del trasporto privato immediatamente accessibile, senza rinunciare ad autonomia, prestazioni e semplicità d’uso. Il sistema combina un motore alimentato a Biometano con un’unità mild-hybrid in grado di recuperare energia nelle fasi di rilascio e frenata, fornendo assistenza elettrica . Periodicodaily.com Cirelli accelera sull’ibrido a Biometano: la tecnologia MHEV che parla anche a Milano - Biometano: meno CO2, più autonomia e costi contenuti. milanosportiva.com

