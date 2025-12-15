Arriva l’aria fredda e porta maltempo e pioggia | il meteo per i prossimi giorni e le proiezioni verso Natale

L'ingresso di aria fredda di origine polare porta maltempo e precipitazioni nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle previsioni verso il periodo natalizio. Correnti provenienti dal Labrador stanno interessando l'Europa occidentale, influenzando il clima e le condizioni atmosferiche nelle regioni interessate, con effetti che si faranno sentire anche nelle giornate di festa.

Correnti di aria fredda di matrice polare provenienti dal Labrador stanno scivolando verso l’Europa occidentale ed entro la serata di oggi, 15 dicembre, raggiungeranno il comparto iberico. Nella giornata di domani queste correnti entreranno sul Mediterraneo occidentale e agganceranno la. Ternitoday.it Lo sentite nell’aria il Natale che arriva Anche oggi ci trovate in negozio! 10.30-12.30 16.00-18.30 Vi aspettiamo! - facebook.com facebook Marassi, il nodo irrisolto dell’Inter C’è un’aria strana quando l’Inter arriva a Marassi. Non è solo il vento che taglia il mare e si infila tra i vicoli, né il profumo di focaccia che si mescola al fumo dei motorini. È qualcosa di più sottile, un’inquietudine che si annida n x.com