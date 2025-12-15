Arriva il nuovo pacchetto del governo | 3,5 miliardi per le imprese

Il governo sta preparando un nuovo pacchetto di misure con un investimento di 3,5 miliardi di euro destinato alle imprese. La riformulazione della legge di bilancio potrebbe apportare modifiche significative ai provvedimenti su iperammortamento e Transizione 5.0, con l’obiettivo di sostenere il settore e stimolare la ripresa economica nazionale.

Il governo lavora a una nuova corposa riformulazione della legge di bilancio, che potrebbe modificare i saldi di finanza, ritoccando i provvedimenti su iperammortamento, Transizione 5.0, Zes e caro materiali. Un ampliamento dei fondi per le imprese piu' volte richiesto dalle associazioni di categoria. Il testo e' atteso in Commissione Bilancio in Senato e dovrebbe avere un impatto da circa 3,5 miliardi di euro. Nuove coperture potrebbero arrivare dalle norme sulle assicurazioni. La settimana scorsa, invece, l'esecutivo aveva riscritto norme per un valore di 1 miliardo ma a saldi di finanza invariati.

Manovra: arriva nuovo pacchetto governo, 3,5 mld per imprese - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - agi.it

