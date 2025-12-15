© Ilgiornale.it - Arriva "Ho preso un granchio 2": il ritorno della serie che racconta il cancro con ironia e coraggio

Dopo l’accoglienza molto positiva della prima stagione, i giovani pazienti del Progetto Giovani dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano tornano sullo schermo con otto nuovi episodi di Ho preso un granchio 2, la serie che ribalta il modo di raccontare la malattia oncologica negli adolescenti e nei giovani adulti. Il nuovo ciclo debutta oggi, 15 dicembre, alle 14.30 su La5, con appuntamenti dal lunedì al venerdì. Gli episodi, della durata di circa sette minuti, saranno disponibili anche in versione integrale su Mediaset Infinity, mentre Cine34 proporrà una mini-maratona il 27 e 28 dicembre alle 11. Ilgiornale.it

