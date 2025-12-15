Arresti per estorsioni usura e droga | le immagini del blitz dei carabinieri

Nella notte, i carabinieri hanno eseguito un blitz nel cuore della città, arrestando 15 persone coinvolte in un'indagine della Dda di Lecce. L'operazione ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, con accuse di estorsione, usura e droga. Le immagini dell'intervento catturano l'impatto di questa importante operazione antimafia.

I carabinieri entro in azione nel cuore della notte per prelevare dalle rispettive abitazioni le persone coinvolte nell'inchiesta della Dda di Lecce che all'alba di oggi (lunedì 15 dicembre) è sfociata nell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, a carico di 15 indagati. Le accuse. Brindisireport.it

