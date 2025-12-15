Arrestati i fratelli ‘pony express’ della droga | consegnavano la cocaina a domicilio

Due fratelli sono stati arrestati per aver gestito un servizio di consegna a domicilio di cocaina a Reggio Emilia. L'indagine ha scoperto come organizzassero appuntamenti e consegne direttamente nelle zone vicine ai centri commerciali, facilitando la distribuzione di droga tra i clienti della zona.

Reggio Emilia, 15 dicembre 2025 – Consegnavano la cocaina a domicilio e davano appuntamenti ai clienti nei pressi dei centri commerciali. I carabinieri hanno arrestato due fratelli cittadini tunisini, di 48 e 52 anni, ritenuti dei veri e propri ‘pony express’ della droga. L’inchiesta, coordinata dalla procura, è scattata a inizio dicembre. Dopo settimane di vari appostamenti e monitoraggio, i militari in borghese della sezione operativa del comando provinciale dell’Arma, hanno documentato diverse cessioni. Sabato mattina il 48enne è stato colto in flagranza mentre consegnava due involucri ad un cliente a bordo di un furgone, nei pressi del Conad Le Querce. Ilrestodelcarlino.it

