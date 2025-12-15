Arpino le cantine di Marco Agrippa
Arpino si appresta a ospitare la decima edizione de “Le Cantine di Marco Agrippa”, un evento che celebra la tradizione enogastronomica locale. Nel suggestivo centro storico della città di Cicerone, la manifestazione offre un'occasione di convivialità, degustazioni e divertimento, valorizzando il patrimonio vitivinicolo e culturale della zona.
ARPINO: Le cantine di Marco Agrippa del 19-12-2017
Le Cantine di Marco Agrippa, appuntamento con la nona edizione domenica 22 Dicembre dalle ore 12 ad Arpino, nel centro storico della città di Cicerone.
Natale si avvicina e l'Associazione Quartiere Arco non poteva fare a meno di organizzare l'ormai consolidata manifestazione "Le Cantine di Marco Agrippa".
