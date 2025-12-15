Armando Izzo e Raffaella Fico perdono il figlio in arrivo | Il nostro bambino ci ha lasciati troppo presto

Armando Izzo e Raffaella Fico hanno annunciato con dolore la perdita del loro bambino di cinque mesi, lasciando un vuoto incolmabile nei loro cuori. In una nota condivisa con i fan, i due hanno espresso il loro dolore e il desiderio di rispettare la memoria del piccolo, sottolineando quanto questa perdita sia stata improvvisa e difficile da affrontare.

"Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori". Sono le parole, diffuse attraverso una story su Instagram, di Armando Izzo, difensore del Monza, che appena un mese fa annunciava assieme alla showgirl.

